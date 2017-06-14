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Шкафы-купе на заказ

Шкафы-купе на заказ – достойная альтернатива громоздким, неказистым шифоньерам. Они легко вмещают большую часть вещей и предметов быта, разгружают пространство и дарят уют. Купить такую мебель от производителя – значит, заказать товар точно под размеры помещения на 20–40% дешевле. Подберите модель подходящей комплектации и наслаждайтесь вместительными секциями, плавным ходом дверей и неповторимым дизайном фасадов!

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Каталог шкафов-купе на заказ в Москве

Мы предлагаем на заказ лучшие модели шкафов-купе. У нас вы найдете низкие цены и товары любого уровня и модификаций:

  • Класса эконом, для бережливой хозяйки.
  • Угловые и встроенные модели под нестандартные помещения.
  • Изысканные варианты с фотопечатью, пескоструем, витражами.
  • Прямые, радиусные конструкции.
  • Образцы в белом, черном, коричневом цвете.
Как заказать у нас шкаф-купе
Вы звоните нам
для получения
консультации
К Вам приезжает
дизайнер-замерщик.
Бесплатно
Мы доставляем
Ваш
заказ
Мы собираем
Ваш
шкаф-купе
Вы радуетесь
новому
шкафу-купе!

Шкаф-купе на заказ по индивидуальным размерам недорого

Приобретая нашу мебель по индивидуальным размерам, вы получаете ряд выгод:

  • Надежные конструкции из МДФ, ЛДСП.
  • Товар быстро и дешево. Всего 7-14 дней на изготовление!
  • Изделия, со «своим» наполнением. Под нужды и потребности!
  • Варианты без аналогов. Любимый дизайн, комплектация.
  • Модели в аккуратной обработке кромок, торцов. Внимание к деталям!
  • Покупка в рассрочку, без очередей, переплат.

Приобретение нашей мебели гарантирует полное соответствие вашим вкусам и уровню доходов!

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